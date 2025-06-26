Yeşilay'dan Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği

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Tokat'ta Yeşilay Şubesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında stant açarak gençleri ve aileleri bilgilendirdi.

Tokat'ta Yeşilay Şubesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle stant açtı.

Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ve Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle stant açarak gençleri ve aileleri bilgilendirdi.

Yeşilay görevlileri millet bahçesindeki vatandaşlara broşür dağıttı.

Yeşilay Tokat Şubesi Başkanı Cihat Zülfüoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde Yeşilay tarafından etkinlik düzenlediğini belirterek, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü münasebetiyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile stant açtık. Vatandaşlarımıza uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgiler verdik. Uyuşturucu ile mücadelede en önemlisi uyuşturucudan korunmak. Gençlerimizin spora özendirilmesi için sportif faaliyetlerde de bulunduk." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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