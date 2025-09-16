Yeşilay'dan TOGÜ Öğrencilerine YEDAM Tanıtımı

Haberler

Tokat'ta, Yeşilay Tokat Şubesi tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerine Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerine Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından TOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü 1. ve 2. öğrencilerine YEDAM'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılarına ile yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunduğu aktarıldı. Ayrıca tanıtım broşürleri dağıtıldı, bilgilendirme afişleri reklam panolarına asıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
