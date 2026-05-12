Aydın'da Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi
Yeşilay Aydın Şubesi, Germencik ilçesinde teknoloji bağımlılığının trafikteki riskleri hakkında sürücüleri bilgilendirdi. 'Direksiyondayken Ekranda Değilim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte broşürler dağıtıldı.
Yeşilay Aydın Şubesi tarafından, Germencik ilçesinde sürücülere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.
İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Germencik gişelerinde düzenlenen etkinlikte Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz ve jandarma ekipleri sürücülere, teknoloji bağımlılığın trafikte oluşturduğu riskleri anlattı.
"Direksiyondayken Ekranda Değilim" sloganıyla çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, konuyla ilgili sürücülere broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat