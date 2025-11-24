Haberler

Yeşilay'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda eğitimcilerin toplumsal sağlık ve bağımlılıkla mücadeledeki kritik rollerini vurguladı.

Öğretmenlerin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda gençleri riskli davranışlardan koruyan birer rehber olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Öğretmenlik, sevgi, sabır ve büyük bir sorumluluk gerektiren, kutsal bir sanattır. Yeşilay olarak yürüttüğümüz mücadelede, sizler gençlerimizi tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji gibi her türlü zararlı alışkanlıktan koruyacak ilk ve en güçlü kalkanı oluşturan rehberlersiniz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sınıflarınızda yaktığınız farkındalık ateşi, bizim bağımlılıkla mücadeledeki en büyük gücümüz ve güvencemizdir. Bir genci kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onu sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırmak, sizin verdiğiniz emeklerle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede, Kayseri Yeşilay ailesi olarak, gençlerimize umutlu ve sağlıklı bir gelecek inşa etme yolculuğunda yanımızda olduğunuz için sizlere minnettarız. Bu anlamlı günde, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, geleceğimizi aydınlatan, fedakar tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar kutluyorum."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
