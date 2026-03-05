Haberler

Batman'da Yeşilay'dan öğrencilere farkındalık eğitimi

Batman'da Yeşilay'dan öğrencilere farkındalık eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Batman Şubesi, Recepler Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere teknoloji ve internet bağımlılığı konusunda eğitim vererek, güvenli internet kullanımı ve sağlıklı sosyal yaşamın önemini anlattı.

Yeşilay Batman Şubesince köy okulunda öğrencilere teknoloji ve internet bağımlığı anlatıldı.

Yeşilay Batman Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Recepler Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere teknoloji ve internet bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler, ekran süresinin dengelenmesi ve sağlıklı sosyal yaşamın önemi anlatıldı.

Öğrencilere bere ve eldiven hediye edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış