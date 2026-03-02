Haberler

Şırnak'ta öğrencilere bağımlılık mücadele anlatıldı

Şırnak Yeşilay Şubesi, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bağımlılıklarla mücadele konusunda lise öğrencilerine bilgi verildi. Yeşilay Şırnak Şube Başkanı, gençlere sigara, tütün ve teknoloji bağımlılığı hakkında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Şırnak Yeşilay Şubesince lise öğrencilerine bağımlılık mücadele anlatıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın ve etkinlik birimi komisyon üyeleri katıldı.

Çağın, burada sigara, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrencilerin dikkatli olması gerektiği belirtti.

Bilgilendirme çalışmalarına ramazan ayı boyunca devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
