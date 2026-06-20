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Yeşilay Tekirdağ Şubesinden öğrencilere kitap okuma etkinliği

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Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Mevlana İlkokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve ekran bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından Mevlana İlkokulu'nda "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Kadın Komisyonu Üyesi ve Çocuk-Aile Danışmanı Züleyha Gözüpek moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gruplara ayrılarak Şermin Yaşar'ın "Telefon Melefon Yok" adlı kitabını okudu.

Kitabın tahlilini yapan öğrenciler, hazırladıkları sunumları arkadaşlarıyla paylaştı.

Etkinliğe Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ile Kadın Komisyonu Başkanı Meral Kurul da katıldı.

Programda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi, ekran bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması ve sosyal etkileşimin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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