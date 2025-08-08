Yeşilay'dan 'Dijital Ebeveynlik' Kitabı ile Ailelere Dijital Rehberlik

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, dijital çağın getirdiği risklere karşı aileleri bilinçlendirmek amacıyla "Dijital Ebeveynlik" kitabını yayımladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ailelerin dijital dünyada çocuklarına bilinçli bir şekilde rehberlik etmesi için uzman gelişim psikologları Merve Fidan ve Nihan Sönmez tarafından kaleme alınan "Dijital Ebeveynlik" kitabı okurlarıyla buluştu.

Kitap, dijital çağda çocuklara sağlıklı sınırlar koyabilmenin, onları hem teknolojinin nimetlerinden faydalandırıp hem de zararlarından koruyabilmenin yollarını ortaya koyuyor.

Ebeveynleri teknoloji karşısında pasif konumdan çıkarak çocuklarının dijital hayatlarında etkin bir rol üstlenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Dijital Ebeveynlik" kitabı, teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine "yerinde ve yeterince kullanım" anlayışını temel alan bir yaklaşım sunuyor.

Kitap, ebeveynlerin dijital farkındalıklarını artırmalarını, bilinçli dijital tüketim alışkanlıkları geliştirmelerini ve çocuklarını dijital dünyanın tehlikelerine karşı güçlü kılmalarını hedefliyor.

Sade ve anlaşılır diliyle dikkati çeken kitap, akademik bilginin yanı sıra pratik öneriler ve uygulanabilir çözümlerle ebeveynlerin dijital dünyada kendilerine bir duruş kazanmasına yardımcı oluyor.

Kitabın yazarları Merve Fidan ve Nihan Sönmez, yarın saat 16.00'da D&R Bağdat Caddesi mağazasındaki imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.