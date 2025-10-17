Yeşilay'dan Biga'da Bağımlılık Farkındalık Eğitimi

Yeşilay Çanakkale Şubesince Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) formatörü tarafından verilen eğitimde, teknoloji, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılıklarının birey ve aile üzerindeki etkileri ele alındı.

Ayrıca YEDAM'ın ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılarak, destek almak isteyen velilere yönlendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.