Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 'Mahalle Buluşması' etkinliği düzenlendi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından bağımsızlık seferberliği kapsamında Karaköprü ilçesinde "Mahalle Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, bağımsızlık seferberliği kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve Akbayır Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya öncülüğünde "Mahalle Buluşması" etkinliği yapıldı.

Uzman ekiplerce düzenlenen programda, Eğitim Komisyonu Başkanı Osman Dağtekin mahalle sakinlerine bağımlılık eğitimi verdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinin bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verilen programda, Mavi Kırlangıç Dergisi etkinliğiyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.