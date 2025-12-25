Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'ten Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

Ziyarette faaliyetleri hakkında Ayvat'a bilgi veren Güneş, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık türlerine karşı farkındalığın artırılması amacıyla ilçede çeşitli çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi.

Ziyarette ayrıca, ilçede bağımlılıklarla mücadeleye yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Kaymakam Ayvat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sağlıklı bir geleceğe sahip olmak için bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede farkındalığın artırılması gerekmekte. Çünkü çocuklardan başlayarak gençlerimizin ve toplumun her kesiminden vatandaşımızın hayat standardını olumsuz yönde etkileyen tüm bağımlılıklarla mücadeleyi ortak sorumluluk olarak görmekteyiz." dedi.

Ziyaretin sonunda Güneş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinden yararlanarak yeniden hayata bağlanan danışanların kaleme aldığı "Renklerini Yeniden Kazananlar" adlı kitap ve Yeşilay yayınlarından oluşan seti Ayvat'a hediye etti.