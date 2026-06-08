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Yeşilaydan "Bağımlılıklarla Mücadelede Sosyal Uyum Çalıştayı"

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Yeşilay’ın düzenlediği çalıştayda, bağımlılıkla mücadele eden STK’lar sosyal uyum hizmetlerinin standartlaştırılması ve işbirliğinin artırılması için bir araya geldi.

Bağımlılık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları (STK), sosyal uyum faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları, çözüm önerilerini ve hizmet standartlarını değerlendirmek üzere Yeşilayın "Bağımlılıklarla Mücadelede Sosyal Uyum Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen çalıştayda, bağımlılıklarla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sosyal uyum süreçlerindeki deneyimleri, ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Programın açılış konuşmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Sena Sezgin tarafından yapıldı.

Madak, konuşmasında bağımlılıkların yalnızca bireyin sağlığını değil, aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma yaşamını ve sosyal bağlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalıştayın temel amacı, bağımlılıklarla mücadelede sosyal uyum sürecine katkı sunan STK'lerin yürüttüğü hizmetlerin daha sistematik, güvenli ve standart bir yapıya kavuşturulmasına yönelik ortak bir çerçeve oluşturmaktır. Çalıştayımız kapsamında dokuz ayrı masa oluşturulmuştur. Her bir masada yürütülen çalışmaların, STK'ların bağımlılıklarla mücadele alanındaki sosyal uyum hizmetlerinin daha sistematik, daha nitelikli ve daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Sena Sezgin ise konuşmasında, sahadan gelen ihtiyaçların ortak işbirliğiyle çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayarak, "Bugün buradan çıkacak sonuçların, güç birliğiyle çok daha etkili ve insanlığa dokunan güzel çalışmalara dönüşmesini temenni ediyorum. Birlikte ve uyum içinde hareket ederek sosyal uyumu artıracak çok önemli sonuçlara ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rabia Bilici, "Bağımlılıkla Mücadelede Sosyal Uyum: Mevcut Durum ve Uluslararası Örnekler" başlıklı sunumuyla dünyadaki başarılı uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü oturumlarında, bağımlılık alanındaki önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerine hizmetlere ilişkin çözüm önerileri ve standartlar tartışıldı. Katılımcılar; sosyal uyum hizmetlerinin nasıl tanımlanacağı, kimler tarafından ve hangi yöntemlerle sunulacağı, hizmetlerin gereklilikleri ve standartlarının nasıl oluşturulacağı konularında görüş alışverişinde bulundu.???????

Çalıştay ile bağımlılık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin artırılması, sosyal uyum hizmetlerine yönelik standartların geliştirilmesi ve bireylerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken bir yaşama katılımını destekleyecek modellerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bağımlılıklarla mücadelede önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk süreçlerinin yanı sıra bireylerin toplumsal yaşama yeniden katılımını destekleyen sosyal uyum çalışmalarının önemine dikkati çekilen çalıştay, kamu temsilcilerini, konunun uzmanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Kaynak: AA / İrem Demir
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