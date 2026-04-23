Konya'da Yeşilay tarafından "23 Nisan'da Sağlık İçin Pedalla" etkinliği düzenlendi

Konya'da düzenlenen '23 Nisan'da Sağlık İçin Pedalla' etkinliği, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve bisikletseverler bir araya geldi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, gazetecilere, 23 Nisan'da özellikle bu etkinliği yapmak istediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere 'Boşluğu bağımlılık doldurur.' diyoruz. Bağımlılığı olumlu bağımlılıklar olan kültür, sanat ve sporla doldurmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Yeşilay Konya Şubesi önünde başlayan etkinlik, Kültürpark'ta sona erdi.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, çocuklar ve bisikletseverler katıldı.

Ayrıca Yeşilay Konya Gençlik Komisyonu ve gönüllüler tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklar ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler
