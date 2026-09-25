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Yeşilay Canik, liselerde bağımlılık ve sağlıklı yaşam için farkındalık stantları açtı

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Yeşilay Canik, liselerde bağımlılık ve sağlıklı yaşam için farkındalık stantları açtı
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Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği, Canik'teki liselerde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı için stant açtı. Stantlarda öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve bağımlılıklardan korunma bilgisi verildi; çalışmaların süreceği belirtildi.

Yeşilay Canik İlçe Temsilciliğince, liselerde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde kurulan stantlarda öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı.

Stantlarda öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bağımlılıklardan korunma konusunda bilgi verildi, Yeşilay gönüllülüğü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Canik İlçe Temsilciliğinin okullardaki farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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