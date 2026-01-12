Haberler

Samsun'da Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Güncelleme:
Yeşilay Samsun Şubesince düzenlenen 'Sohbet Halkası' programı kapsamında, Aksa Camisi'nde cami cemaatine bağlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılığın toplumsal etkileri ve farkındalığın önemi vurgulandı.

Yeşilay Samsun Şubesince "Sohbet Halkası, Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal

Rehberlik" programı kapsamında öğle namazından sonra cami cemaatine eğitim verildi.

Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, Aksa Camisi'nde öğle namazının ardından cemaate yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

Güneş, eğitimde madde, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın öneminden bahsetti.

Cami ortamında verilen eğitimlerin farkındalık açısından etkili olduğunu belirten Güneş, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü silahımız bilinçli bireylerdir." dedi. Yeşilay olarak önleyici çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Güneş, ailelerin bu süreçte aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Programda konuşan İlkadım Müftülük Bağımlılık Koordinatörü Ali Güvenin, bağımlılığın yalnızca fiziki ve psikolojik değil, aynı zamanda manevi boyutları olan bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Din Bir Sen İlkadım ilçe Başkanı Burhan Güleryüz, manevi değerlerin bireyin hayata tutunmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, özellikle gençlerin bağımlılıklardan korunmasında aile, çevre ve inanç temelli rehberliğin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
