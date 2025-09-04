Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti
Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi ve Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas ve beraberindeki şube yöneticileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA ile Yeşilay arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Arvas, kurumda çalışanlara başarılar diledi.
Arvas, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel