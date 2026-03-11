Bolu Yeşilay Şubesi, "Sıfırdan başlıyoruz" projesini hayata geçirdi

Yeşilay Bolu Şubesince, bağımlılıkla mücadelede önceliği ve uzun vadeli yaklaşımı hedefleyen "Sıfırdan başlıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Yeşilay Bolu Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Sıfırdan başlıyoruz" projesi kapsamında özellikle 0-3 yaş ve 4-7 yaş aralığındaki çocukların gelişim dönemlerine odaklanan faaliyetler gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaşamın ilk yıllarının bireyin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönemleri kapsadığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıllarda kazanılan alışkanlıklar, bireyin ilerleyen yaşlardaki davranışlarının temelini oluşturuyor. Yeşilay Bolu Şubesi de bu bilimsel gerçeklikten hareketle bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra değil, erken çocukluk döneminden itibaren önleyici çalışmalarla yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Yeşilay Bolu Şubesi, ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, ebeveyn eğitimleri, okul öncesi kurumlarla işbirliği ve çocuklara yönelik sağlıklı yaşam temalı etkinlikler gerçekleştiriyor. Çalışmalarda özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ekran kullanımının dengelenmesi, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve çocukların duygusal gelişimini destekleyen aile tutumları gibi konular ele alınıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, "Bağımlılıkla mücadelede kalıcı başarı elde etmek istiyorsak, işe en baştan başlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın hayatının ilk yıllarında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırabilirsek, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri bağımlılık risklerini büyük ölçüde azaltabiliriz. Bu nedenle Yeşilay Bolu Şubesi olarak çalışmalarımızda özellikle erken çocukluk dönemine odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.