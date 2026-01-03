Haberler

Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla ilçe esnafını ziyaret ederek bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdi. Esnafın görüş ve önerileri dinlendi.

Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay'ın Akseki'de hayata geçirdiği farkındalık etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında esnafa bilgi verildi. Program kapsamında esnafın görüş ve önerileri de dinlendi.

Esnaflardan Özgür Koparan, bağımlılıkla mücadelede sahada yapılan bilgilendirme çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirterek, toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı