Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyüne 2 km uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Aralarında anne, baba ve ağabeyin de bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltındaki sorgu süreçleri devam ederken tutuklu bulunan amca da dikkat çeken ifadeler kullanmayı sürdürüyor.

CENAZEYE KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Gözaltındaki anne ve babanın Narin'in cenaze törenine katılma taleplerinin reddedilmesi ve bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile üyelerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlanırken annenin neden gözaltına alındığı sorusu da uzun zamandır gündemdeydi.

JANDARMA YEŞİL BİR TÜLBENT BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Narin'in gittiği Kuran kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.