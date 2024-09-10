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Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Jandarma arama çalışmaları sırasında Narin'e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anne o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söylerken jandarma bunun üzerine soluğu Narin'in gittiği Kuran kursunun hocasının yanında aldı. Aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyüne 2 km uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Aralarında anne, baba ve ağabeyin de bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltındaki sorgu süreçleri devam ederken tutuklu bulunan amca da dikkat çeken ifadeler kullanmayı sürdürüyor.

CENAZEYE KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Gözaltındaki anne ve babanın Narin'in cenaze törenine katılma taleplerinin reddedilmesi ve bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile üyelerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlanırken annenin neden gözaltına alındığı sorusu da uzun zamandır gündemdeydi.

JANDARMA YEŞİL BİR TÜLBENT BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Narin'in gittiği Kuran kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (9)

t t:

Kapalı biri olarak diyorum insan evinde 1000 tane tülbent olsa bile hepsini tanır bu benim yada değil diye net söyler hatırlamıyorum çok şüpheli bir yanit

231
6
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Vefa Abbasova:

Senin gibi Anne Olmaz olsun

107
2
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Sonby Erdm:

bir kez gönül kırdın ise o kıldığın namaz değil . hacı Bektaş Veli

85
10
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Üstün Aşık:

Bir anne ve bir baba gözyaşını içine akıtmıyorsa, bağıra bağıra ağlıyorsa...

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1
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şahabettin Ayyıldız:

Dünyevi nefisler için minnacık masum bir evlat hem bu dünya hem ahiret insan düşünmek bile istemiyor ama aklımızdan hiç çıkmıyor

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0
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VATOZZ:

Alt yazı da olsaymis anlayacaktik ne dediğini.

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Aysegul Caliskan:

Kadin kendi tulbenti mi hatiramiyir hadi canim. Anne kizina vermistir camiye giderken bunu giy yada kiz annesinin dolabindan kendi almistir tulbenti oyle camiye gitmistir. 10 yas alti kiz cocuklar genelde annelerin tulbentini giyer yani Turklerde genelde boyle.

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0
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husnu durmaz:

basın bu olayı kadar her olayda böyle üstüne dursaydı inanın şimdi dünyanın süper ülkesiydık maalesef

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