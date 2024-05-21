Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi İnşaatı Durduruldu

(ANKARA) - Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi alanına yapılmak istenen gölet ve sulama kanalı inşaatının durdurulması kararına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 1. derece sit alanı ilan edilen Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle, sulama kanalı inşaatı ile ilgili Gaziantep İdare Mahkemesi, inşaatı durdurma kararı verdi. Bu karara karşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak reddedildi.

Bekir Sıtkı Severoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Yesemek Komisyonu'nda Aslı Ölçal Tezel, Gökhan Çeliktürk, Tarık Aytekin, Erkan Özsavaş, Dinçer Uğurluer, Özgür Girişken, Hasan Yelken yer almıştı. Komisyon, yargının bu kararı ile gerektiğinde yeniden bir araya gelmek üzere kendini feshettiğini duyurdu.