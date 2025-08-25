Yeryüzü Doktorları'ndan Etiyopya'da İlk Artroskopik Cerrahi

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle gittiği Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jigjiga'da bölgesinde ilk artroskopik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, 15 Ağustos-25 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla Etiyopya'da 10 günlük sağlık kampını tamamladı.

Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ortopedi muayene ve ameliyatlarını gerçekleştiren gönüllü sağlık ekibi bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Doktor, anestezisyen, hemşire ve destek ekibinden oluşan kafile, 176 hastanın muayene ve tetkiklerini değerlendirerek, 35'in üzerinde kalça, diz protezi ve eklem kapalı ameliyatı olarak bilinen artroskopik menisküs cerrahilerini yaptı.

İlk kez kalça ve diz protezi ameliyatları ile artroskopik cerrahi ameliyatlarının yapılmasını sağlayan Yeryüzü Doktorları, hasta ve vakaları da göz önünde bulundurarak belirlediği muayene ve ameliyat sayısının üzerinde operasyon gerçekleştirerek sağlık kampını tamamladı.

Başarılı operasyonlarından dolayı Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer, Yeryüzü Doktorları ekibini ve ameliyat edilen hastaları Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ziyaret etti. Yapılan ameliyatlardan dolayı gönüllü ekibe plaket veren Omer, ekibe teşekkür etti.