Yeryüzü Doktorları'ndan Etiyopya'da İlk Artroskopik Cerrahi

Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları Derneği, TİKA işbirliğiyle Etiyopya'nın Jigjiga bölgesinde ilk kez artroskopik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi. 176 hastanın muayene edildiği sağlık kampında 35'ten fazla kalça ve diz protezi ile menisküs cerrahisi yapıldı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle gittiği Etiyopya'nın Somali eyaletine bağlı Jigjiga'da bölgesinde ilk artroskopik cerrahi ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, 15 Ağustos-25 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla Etiyopya'da 10 günlük sağlık kampını tamamladı.

Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ortopedi muayene ve ameliyatlarını gerçekleştiren gönüllü sağlık ekibi bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Doktor, anestezisyen, hemşire ve destek ekibinden oluşan kafile, 176 hastanın muayene ve tetkiklerini değerlendirerek, 35'in üzerinde kalça, diz protezi ve eklem kapalı ameliyatı olarak bilinen artroskopik menisküs cerrahilerini yaptı.

İlk kez kalça ve diz protezi ameliyatları ile artroskopik cerrahi ameliyatlarının yapılmasını sağlayan Yeryüzü Doktorları, hasta ve vakaları da göz önünde bulundurarak belirlediği muayene ve ameliyat sayısının üzerinde operasyon gerçekleştirerek sağlık kampını tamamladı.

Başarılı operasyonlarından dolayı Etiyopya Somali Eyalet Başkanı Mustafa Muhumed Omer, Yeryüzü Doktorları ekibini ve ameliyat edilen hastaları Şeyh Hassan Yabbere Hastanesi'nde ziyaret etti. Yapılan ameliyatlardan dolayı gönüllü ekibe plaket veren Omer, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
