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Yeryüzü Doktorları bünyesinde görev yapan ekip, Lübnan'daki üç mülteci kampında sağlık hizmeti sunmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Beyrut'a hareket etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iki aile hekimi, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile iki proje koordinatöründen oluşan ekip, 28 Kasım'a kadar Lübnan'da görev yapacak.

Ekip, Trablusşam'daki Nahr El Bared ve Beddavi kampları ile Beyrut'taki Burj Al Barajna Kampı'nı ziyaret edecek. Gönüllü hekimler, kamplarda yaşayan mültecileri muayene ederek ihtiyaç duyulan ilaçları dağıtacak.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, özellikle mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor.

Yeryüzü Doktorları daha önce de ülkedeki Filistinli mültecilere yönelik sağlık desteği sağladı ve insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

Kaynak: AA