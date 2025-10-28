Yeryüzü Doktorları Derneği, Uganda'da Sağlık Hizmeti Verecek

Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllü sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, genel cerrahi branşında 50 zorlu vakanın muayenesi ve ameliyatı için Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları, İstanbul Havalimanı'ndan Kampala'ya hareket etti.

İki genel cerrahi, bir anestezi uzmanı ile bir anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi, bir dernek yöneticisi ve iki proje koordinatörünün de aralarında olduğu kafilede 14 kişi yer aldı.

Dernek gönüllüleri, 10 gün boyunca Kampala'daki Saidina Abubakar İslam Hastanesinde sağlık hizmeti verecek.

Genel cerrahi branşında 28 Ekim-5 Kasım'da 50 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak ekip, bilgi birikimini ve tecrübelerini de yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Gönüllü ekip, sürdürülebilir sağlık desteği sağlamak için kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgeye, muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek için gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti.

Zorlu vakaların belgeseli çekilecek

Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 83 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve mücadelesi, belgesele de konu oluyor.

Uganda'ya giden kafilede yer alan TRT İç Yapımlar ekibi, dünyanın her bölgesinde şartlar fark etmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak.

Kritik vakaların raporunu inceleyen ve tespit eden gönüllü sağlık ekibi, 7 yaşında doğuştan ileri derece fıtığı olan bir çocuğun ve 28 yaşında Down sendromlu bir kadının karın bölgesinde gelişen şişliklerin ameliyatını gerçekleştirirken, TRT ekibi bu anları belgeselleştirecek.