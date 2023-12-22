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Yeryüzü Çocukları Derneği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara hediye kutuları dağıttı

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Yeryüzü Çocukları Derneği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla içinde mesajlar yer alan hediye kutuları dağıttı. Gönüllüler, Galata Kulesi'nin çevresinde bir araya gelerek Türkçe ve İngilizce mesajların bulunduğu küçük hediye kutularını dağıttı. Hediye kutularını açanlar, çocukların yaşam hakkına dikkat çekmek için notları okudu.

Yeryüzü Çocukları Derneği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla içinde mesajlar yer alan hediye kutuları dağıttı.

Etkinlik için Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda dedesi Halid Nebhan'ın "gözlerinin içini öperek" vedalaştığı görüntüler dünyada büyük yankı uyandıran 3 yaşındaki Rim'in doğum gününü seçen gönüllüler, Galata Kulesi'nin çevresinde bir araya geldi.

Gençlerin yer aldığı gönüllüler, Türkçe ve İngilizce mesajların bulunduğu küçük hediye kutuları dağıttı.

Hediye kutularını açanlar "Rim yaşasaydı şu an 3 yaşında olacaktı. İsrail'in yaptığı soykırım yüzünden artık aramızda değil. Gazze'de hala çocuklar öldürülüyor. 'Daha fazla çocuk ölmesin' diye soykırım karşısında çocuklar için ses ver." yazılı notları okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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