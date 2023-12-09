Yerlikaya: Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız (2)

'TÜM YAPILANMALARI ÇÖKERTİP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da düzenlen ' Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet müdürleri ile jandarma komutanları, kurum amirlerinin katıldığı toplantı sonrası Bakan Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere; huzur ve güvenlik toplantılarımızı şehir şehir gezerek yapıyoruz. Şehirlerimizin huzur ve güvenliğini, yetkili tüm arkadaşlarımızla masaya yatırıyoruz. Bu toplantılarla vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılı'nda; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine suçta kibirlenenlere yer yoktur! Erzurum'dan bir kez daha ifade ediyorum. Kim olursa olsunlar. Kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaları çökertip adalete teslim edeceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse, devletimizden ve milletimizden güçlü değildir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde düzeni sağlamak, milletin huzurunu tesis etmek esas vazifedir. Bugün de bu vazifenin sorumlusu 600 bin personeliyle gece gündüz, canla başla çalışan İçişleri Bakanlığı ailesidir."

TERÖRLE MÜCADELE

Konuşmasında Erzurum'da son 180 günde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele; 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye' ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek. Bu amaçla, bu dönemde Erzurum'da bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik toplam 346 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 7'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 180 günde, Erzurum'da organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 6 şahıs tutuklandı. Erzurum da 1'i bölgesel, 1'i yerel olmak üzere toplamda 2 organize suç çetesi çökertildi. Erzurum'da zehir tacirlerine yönelik 630 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 878 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 73 kişi ise tutuklandı" diye konuştu.

MOBİL GÖÇ NOKTASI UYGULAMASI

Konuşmasında düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgiler veren Bakan Yerlikaya, 'Mobil Göç Noktası' adını verdikleri uygulamayı devreye soktuklarını söyledi. Uygulamayı anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, 'sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya' yönelik bir çalışma. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde, ilk kez İstanbul'da uygulamaya başladık. Bugün itibarıyla ise Erzurum da, Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor. Bu uygulama ile sahadaki baskıyı artıracağız. Göreceksiniz, her geçen gün yakalanan düzensiz göçmen sayısı artacak. Erzurum ayrıca; düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehrimiz. Erzurum'da bu kapsamda, son 180 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 57 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 117 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 18 organizatör ise tutuklandı. 652 düzensiz göçmen ise yakalanarak, geri gönderme merkezlerimizde bulunan toplam 5.501 düzensiz göçmenle beraber sınır dışı edildi."

'112'Yİ ARAYARAK İHBAR EDİN'

Konuşmasının son bölümünde vatandaşlara bir çağrıda bulunan Yerlikaya, "Yüreği vatan sevgisiyle dolu Dadaşlara bir çağrım var. Aslında bu çağrıyı gittiğimiz her ilimizde bıkmadan usanmadan tekrar ediyorum. Milletimizin huzuru ve selameti için yaptığımız mücadeleyi, canını ortaya koyarak, sevdiklerini ardında bırakarak, fedakarca çalışan kahramanlarla veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Lakin bu mücadele, hepimizin ama hepimizin, birlikte vermesi gereken bir mücadele.7'den 70'e evde anne ve babalarla, okulda öğretmenlerimizle, mahallede muhtarlarımız, çarşıda esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede en büyük paydaş olarak görüyoruz. Huzurumuzu bozan, güvenliğimize zarar veren bir çete, bir zehir taciri, bir tefeci, suç örgütü, kim olursa olsun, lütfen 112'yi arayarak ihbar edin. Sosyal medya hesaplarımıza yapılan yorumları da ihbar kabul ediyoruz. Bizlere bildirin. Göreceksiniz güvenlik birimlerimiz hemen müdahale edecekler" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, toplantının sonunda ilçe kaymakamları, polis müdürleri ve jandarma komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek çalışmaları için teşekkür etti.

Salih TEKİN/ ERZURUM,