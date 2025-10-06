Yerli Yapımlar Sinema Salonlarında Zirve Yaptı

Yılın 9 ayında maceradan komediye, dramdan aksiyona, sinema salonlarında en çok izlenen 10 filmden 8'ini yerli yapımlar oluşturdu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 283'ü yeni, toplam 452 filmin vizyona girdiği 9 ayda, toplam izleyici sayısı 18 milyon 317 bin 646'ya ulaştı.

Sinemaseverlerin en çok izlediği yapım " Rafadan Tayfa : Kapadokya" filmi oldu. 27 Aralık 2024'te vizyona giren yapım, 2025'te 1 milyon 712 bin 742 izleyiciyle buluştu. Filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 306 bin 793 olurken, elde edilen gelir ise 388 milyon 928 bin lirayı aştı.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi.

"Bir Minecraft Filmi"

En çok izlenen filmler arasında ikinci sırada aksiyon ve macera türündeki Bir Minecraft Filmi yer aldı. Jared Hess'in yönettiği yapımı 1 milyon 6 bin 498 kişi izlerken, filmin hasılatı 224 milyon 685 bin liraya ulaştı.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönettiği, Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" vizyondaki dördüncü haftasında en çok izlenen üçüncü film oldu.

İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ın rol aldığı filmi 817 bin 482 kişi izledi, yapımdan elde edilen gelir 169 milyon 232 bin lira oldu.

"ŞamPİYONlar"

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar" en çok izlenen filmler sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Sinema salonlarına 702 bin 622 izleyiciyi çeken yapımdan, 106 milyon 932 bin lira gelir elde edildi.

"Kardeş Takımı 2"

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kardeş Takımı 2", 675 bin 138 kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen beşinci yapımı oldu.

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı filmden elde edilen hasılat, 124 milyon 753 bin lirayı buldu.

"Kirpi Sonic 3"

Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", yılın en çok izlenen altıncı filmi olarak sıralamaya girdi.

İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapımı 618 bin 923 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 124 milyon 542 bin lira oldu.

"Kutsal Damacana 5: Zombi"

Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı "Kutsal Damacana 5: Zombi", en çok izlenen yedinci film oldu. Yapım 561 bin 730 kişiyi sinema salonlarına çekerken, filmden elde edilen gelir 105 milyon lirayı geçti.

"Siccin 8"

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin yeni filmi "Siccin 8", listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Annesinin evinde ailesiyle yaşayan bir adamın, karısının ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirmesinin ardından ortaya çıkan paranormal olayları işleyen yapımı 526 bin 753 kişi izlerken, elde edilen gelir 108 milyon 647 bin lira oldu.

"Karantina"

Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi en çok izlenen dokuzuncu film oldu. Filmi 514 bini aşkın sinemasever izledi, elde edilen hasılat ise 89 milyon 462 bin liraya ulaştı.

"Aşk Sadece Bir An"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An" en çok izlenen filmler arasında onuncu sırada yer aldı. 506 bin 873 kişinin izlediği filmden elde edilen gelir ise 92 milyon 590 bin lira oldu.