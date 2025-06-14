Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu'dan Polislere Destek Çağrısı

(ANKARA)- Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, polis memurlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Sorunların ivedilikle çözülmesi şarttır" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'na olan desteğini ifade ederek polis memurlarının yaşadığı sorunların çözümsüz bırakılmasına tepki gösterdi. Mutlu, "Polislerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, toplum güvenliği ve hizmet kalitesi anlamında çok önemlidir" dedi. Mutlu, polis teşkilatının sorunlarının çözümü için önerilerini şöyle sıraladı:

"Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, maaş ve ek ödeneklerin arttırılması, polislerimize sendikalarının verilmesi, lojman ve barınma imkanlarının artırılması, fazla çalışmaların saatlik hesaplanarak ücretlendirilmesi, 12-36 saat çalışma sisteminin yasallaştırılması, atama sisteminin puanlama ile belirlenmesi, ek görevlerin ücretlendirilmesi, dini ve milli bayramların yıllık izne tabi olunması ya da ücretlendirilmesi, yıpranma payının emeklilik yaş haddinden düşürülmesi, Polis Meslek Kanunu CMK ve DMK ile uyumlu yapılması, en önemlisi ikinci şarkın tüm personellerde kaldırılması." "Polislerimiz insanca yaşam istiyor"

Söz konusu düzenlemelerle birlikte polis memurlarının moral ve motivasyonlarının artacağını kaydeden Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göz bebeğimiz polislerimiz, gece gündüz demeden, bayram tatil bilmeden görev başında. Evinden, çocuğundan uzak bazen aç, bazen uykusuz. Ama hala dimdik ayakta, vatan nöbetinde. Artık görmezden gelmeyelim. Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Polislerimizin sorunlarının ivedilikle çözülmesi şarttır. Göz bebeğimiz polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek toplumun huzur ve güvenliğine de olumlu yansır. Canlarını ortaya koyarak milletimizin güvenliğini sağlayan polislerimizin yaşadığı her sıkıntı, aslında tüm toplumu etkiler. Motivasyonu yüksek, insanca şartlarda çalışan bir polis teşkilatı, suçla mücadelede daha başarılı olacak, vatandaşın devlete olan güvenini pekiştirecektir.