Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Tıbbi Cihaz Yönetişim Zirvesi 2.0" programında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kamudaki tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranının yüzde 31'in üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, "Stratejiden Dönüşüme, İşbirliğinden Küresel Vizyona" temasıyla düzenlenen "Tıbbi Cihaz Yönetişim Zirvesi 2.0" programına video konferansla katıldı.

Toplantıda konuşan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, sağlığı Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin tecrübesi, yatırım ve üretim kapasitesi, insan gücü ile buna çok rahatlıkla ulaşacaklarından emin olduklarını dile getiren Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeli kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, "Bu adımların bir neticesi olarak kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükselmiş durumda." dedi.

Türkiye'nin, tıbbi cihaz sektöründe 25 bine yakın işletmeyle küresel bir üretim ve tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), TİTCK ve USHAŞ işbirliğinde AR-GE'den finansmana, kamu alım garantisinden ihracat desteğine kadar her aşamada Sağlık Bakanlığının, ilgililerin yanlarında olduğunu vurguladı.

Geliştirilen dijital çözümler ve takip sistemleriyle hem cihazları hem de malzemeleri takip edebilir durumda olduklarını ifade eden Memişoğlu, "Şu anda Ürün Takip Sistemimizle yaklaşık 5,3 milyonluk bir cihaz takibi yapabilir haldeyiz." diye konuştu.

"Ülkemizde yeni üretim alanları oluşturabilir"

Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, özellikle cihaz alımları ve ödeme süreçlerini iyileştirmeye yönelik adımlar atılacağını dile getirdi.

TÜSEB üzerinden yaptıkları "Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Modelleri" proje çağrısına ilişkin konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin kendi verileri ve bilişim altyapısıyla yerli ve milli bir geri ödeme sistemi çalışması içerisinde olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için açıkladığı yeni yatırım hamlesi ve kapsamlı reform paketi konusunda, "Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye paydaş olarak alıp ülkemizde yeni üretim alanları oluşturabileceğinizi, yeni ortaklıklar kurabileceğinizi özellikle belirtmek istiyorum. Biz de bu konuda destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.