Kayseri'de 'Minik Şefler Mutfakta' etkinliğiyle çocuklar pasta yapımını deneyimledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen "Minik Şefler Mutfakta" etkinliğinde çocuklar pasta yapmayı deneyimledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okuluna kayıt yaptırarak etkinliğe katılmaya hak kazanan 20 çocuğa, Kaytur Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi Eğitmen Şefi Selin Özcurt tarafından yaş pasta yapmanın püf noktaları gösterildi.

Etkinlikte şef kıyafetlerini giyen çocuklar, yaş pasta yapmayı deneyimledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Özcurt, çocuklarla Yerli Malı Haftası kapsamında yaş pasta workshopu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Velilerden Gamze Biçer ise etkinliğin kendilerine çok şey kattığını belirterek, Büyükşehir Belediyesine ve Özcurt'a teşekkür etti.