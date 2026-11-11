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Yerli KALKAN, Somali Deniz Görev Grubu'na keşif ve gözetleme desteği sağlıyor

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Yerli KALKAN, Somali Deniz Görev Grubu'na keşif ve gözetleme desteği sağlıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, yerli imkanlarla geliştirilen KALKAN insansız hava aracının Somali Deniz Görev Grubu'na keşif ve gözetleme desteği sağlamak için etkin şekilde kullanıldığını açıkladı. Paylaşımda KALKAN'ın görev grubuna desteğine ilişkin görüntülere yer verildi.

Yerli imkanlarla geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarına keşif ve gözetleme desteği sağlamak için etkin şekilde kullanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, intikaline devam eden Somali Deniz Görev Grubu unsurlarımıza keşif ve gözetleme desteği sağlamak maksadıyla etkin bir şekilde başarıyla kullanılıyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca KALKAN'ın Somali Deniz Görev Grubu'na destek için gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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