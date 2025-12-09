Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Karaok Atışları Tam İsabetle Sonuçlandı"

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AGMOSS kapsamında gerçekleştirilen KMC-U entegre atış testlerinde farklı insansız kara aracı (İKA) platformlarından yapılan KARAOK füze atışlarının tam isabet kaydettiğini açıkladı.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elde edilen sonucun savunma sanayii ekosisteminin koordinasyon, komuta–kontrol ve hassas vuruş kabiliyetinin geldiği yüksek seviyeyi bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Görgün, "testlerdeki başarının; bütünleşik komuta-kontrol mimarisi, yapay zeka destekli görev yönetim sistemleri, milli füze teknolojilerinin sahadaki etkinliğini somut şekilde teyit ettiğini" vurguladı.

Kurumlar arasındaki uyum ile mühendislerin ortaya koyduğu teknik kapasitenin, geleceğin otonom muharebe ortamına yönelik yol haritasını güçlendirdiğini ifade eden Görgün, sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarını, Roketsan'ı ve ilgili ekipleri tebrik etti.

Görgün, "Türkiye, aklın ve alın terinin birleştiği yerde yeni başarılar yazmaya devam ediyor" dedi.