Bakanlıktan iletim hatlarındaki hırsızlıklara karşı önlem

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik iletim hatlarına yönelik gerçekleştirilen ve arz güvenliğini tehlikeye sokan hırsızlıkları engelleyecek önemli bir adım attı. Yüksek gerilim hatlarından parça çalma girişimlerinde kullanılan tornavida ve çekiç seslerini dahi ayırt edebilen bir güvenlik sistemi geliştirildi. Tamamı yerli ve milli imkanlarla devreye alınan sistem, Türkiye genelindeki 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik iletim hatlarından parça çalarak enerji kesintilerine yol açan ve arz güvenliğini tehlikeye atan hırsızlara karşı harekete geçti. Bakanlığın ilişkili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ile Bilkent Üniversitesi, iletim hatlarındaki hırsızlıklara engel olunması amacıyla Dynamic Acoustic System (DAS) adı verilen bir yüksek güvenlik hattı güvenlik ve izleme sistemi geliştirdi. Sistem kapsamında yüksek gerilim hatlarına sensör yerleştiriliyor. Söz konusu sensör, hat üzerindeki herhangi bir sesi doğrudan algılayabiliyor. Sesleri analiz eden sensör sayesinde, hat boyunca kullanılan bir tornavida, çekiç veya matkabın sesi dahi ayırt edilebiliyor. Herhangi bir sensör, bölgedeki iki ayrı hattın tamamının takip edilmesine ve izlenmesine imkan tanıyor.

SİSTEM KOORDİNATLARI SAHA EKİBİNE BİLDİRİYOR

Hırsızlık teşebbüsünü algılayan sistem, olayın yaşandığı noktanın koordinatlarını doğrudan bölgede görev yapan TEİAŞ saha ekibi ve bölgeden sorumlu güvenlik güçleri ile paylaşıyor. Böylece, hırsızlık teşebbüsüne daha hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor.

Türk mühendislerin uzun süreli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan DAS'ın hem donanımı hem de yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Elektrik iletim hatlarındaki hırsızlığın engellenmesi amacıyla üretilen DAS sensörü, Türkiye genelinde faal durumda bulunan 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı. Böylece, aralık ayı sonu itibariyle TEİAŞ'a ait toplam uzunluğu 76 bin 701 kilometreyi bulan iletim hattının güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.