Yerköy'de yapımı süren mezbaha ve hayvan satış pazarında sona yaklaşıldı - Haberler

Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, 15 dönüm alan üzerine inşa edilen modern mezbaha ve hayvan satış pazarının yakında hizmete açılacağını söyledi.

İnşaatı tamamlanan ve makine ekipman taşıma işlemleri süren mezbaha hakkında bilgi veren Yılmaz, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı öncesi biteceğini belirtti.

Yılmaz, Yerköy Belediyesinin ilçe halkı ile diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etme çabası içinde olduğunu aktararak, "2021'de temelini attığımız hayvan pazarı ve mezbaha Kurban Bayramı öncesi ilçe halkımızın hizmetine açılacaktır. Mezbaha kurulum aşamasındadır. Kurulum çalışmaları belediye personelimizden oluşturulan ekip tarafından yürütülmektedir. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.