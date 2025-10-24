Yerköy'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 328 Sikke ve 56 Obje Ele Geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki 328 sikke ve 56 obje bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 328 sikke ile 56 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, M.E'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve satışa hazırlandığı bilgisine ulaştı.
M.E'nin evine düzenlenen operasyonda, 328 sikke, 56 obje ve ok ucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel