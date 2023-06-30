Yerköy'de Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda şarampole devrilen otomobilde bulunan yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.