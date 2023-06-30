Yerköy'de Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda şarampole devrilen otomobilde bulunan yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ö.G. idaresindeki 06 DH 1343 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Molla Osman Türbesi mevkisinde M.Ö. yönetimindeki 71 AAT 112 plakalı otomobille çarpıştı.
Şarampole devrilen 06 DH 1343 plakalı otomobildeki H.G. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel