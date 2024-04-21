Yozgat Yerköy'de bir markette çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayanoğlu Kılıç Mahallesi Şehit Vedat Özayar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.