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Yozgat Yerköy'de bir markette çıkan yangın söndürüldü

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayanoğlu Kılıç Mahallesi Şehit Vedat Özayar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Yerköy Yozgat Güvenlik Güncel Haberler

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