Yozgat'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 100 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
