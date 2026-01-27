Haberler

Yozgat'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 100 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
