Yerebatan Sarnıcı'nda mahkeme Vakıfları haklı buldu, İBB'nin itirazı reddedildi

İstanbul'un tarihi Yerebatan Sarnıcı'na ilişkin hukuki süreçte mahkeme, İBB'nin itirazını reddederek taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesine karar verdi. Sarnıcın tahliye süreci başlatıldı.

Turizm Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İBB'ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi.

Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıflar adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor.

Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
