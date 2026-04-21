Haberler

Otobüs Şoföründen Bayrak Hassasiyeti: Yola Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da otobüs şoförü Şenkan Arıkan, İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken rüzgâr nedeniyle yola düşen Türk Bayrağını fark ederek otobüsü durdurdu. Bayrağı yerden kaldırıp aracın ön bölümüne koyan Arıkan'ın bu hassas davranışı araç kameralarına yansıdı.

MALATYA'da şehir içinde otobüs şoförlüğü yapan Şenkan Arıkan, rüzgardan yola düşen Türk Bayrağı'nı görünce otobüsü durdurup, bayrağı yerden aldı. O anlar araç kameralarına yansıdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehit içi ulaşımında otobüs şoförü olarak görev yapan Şenkan Arıkan, saat 17.30 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde iken, rüzgardan etkilenerek yola düşen Türk Bayrağı'nı fark etti. Otobüsü durdurup geri manevra yapan Arıkan, Türk Bayrağı'nı yerden kaldırıp otobüsün ön bölümüne koydu. Şenkan Arıkan'ın, bu davranışı araç kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı

Tarihi yapıda tepki çeken halay

2 bin yıllık yapıda skandal görüntüler
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı