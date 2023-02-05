Yer: Kocaeli! Hastane koridorları başıboş köpeklere emanet

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çekilen bir video, sokak köpeği sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde çok sayıda başıboş köpeğin hastane koridorlarında dolaştığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, akıllara durgunluk verdi. Kocaeli Devlet Hastanesi içerisinde kaydedilen görüntülerde, başıboş sokak köpeklerinin koridorlarda dolaştığı görüldü.

TEDİRGİN ETTİLER

Videoda köpeklerden tedirgin olan vatandaşların sağa sola kaçıştığı görülürken bir kısım vatandaş ise köpekleri çağırarak dışarı çıkarmaya çalışıyor. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. İnsanlar, hastane gibi önemli bir kurumda çok sayıda sokak köpeğinin dolaşmasının anlamsız olduğunu belirtti.

HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTEDİLER

Görüntüleri izleyenler söz konusu durumu; hastane yönetimine, Kocaeli Valiliğine ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet etti. Bazıları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek harekete geçilmesi gerektiğini savundu.