Yeniyaylacık Köyü Mahalle Statüsüne Alındı

Yeniyaylacık Köyü Mahalle Statüsüne Alındı
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Gülşehir İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan referandum sonucunda Yeniyaylacık köyü, mahalle statüsüne alındı. 600 nüfuslu ve 480 seçmenli köyde yapılan oylamada, 368 seçmenin 217'si 'evet' oyu vererek köyün mahalle olması yönünde karar aldı.

Gülşehir İlçe Seçim Kurulunca yapılan referandum sonucu Yeniyaylacık köyü mahalle statüsüne alındı.

İlçeye bağlı 600 nüfuslu ve 480 seçmenli köyün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak Kaymakamlığa başvurdu.

Vatandaşların talebi üzerine Yüksek Seçim Kurulu, Yeniyaylacık köyünün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı aldı.

İlçe Seçim Kurulunca köyde kurulan 2 sandıkta oy kullanan 368 seçmenin 217'si "evet", 151'i "hayır" oyu kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yeniyaylacık köyü, Gülşehir'in 10'uncu mahallesi oldu.

Sandıkta oy kullanan köy muhtarı Ahmet Ceylan, yaptığı açıklamada, mahalle statüsüne alındıktan sonra belediyenin hizmetlerinden faydalanacaklarını belirterek, sonuçların Gülşehir ve Yeniyaylacık'a hayırlı olması diledi.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel
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