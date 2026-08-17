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Hastane personeli kazada hayatını kaybetti

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yenişehir Devlet Hastanesi personeli Sadettin Yaşar hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yenişehir Devlet Hastanesi personeli Sadettin Yaşar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle kırsal Mahmudiye Mahallesi'nden dönen Yenişehir Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi şoförü Sadettin Yaşar, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan Yaşar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk olarak Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yaşar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer edilerek acil ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Yaşar, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Sadettin Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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