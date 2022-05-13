Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak - Haberler

14 Mayıs Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, tiyatro ve dans gösterileri, şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

"Hayata Dokunuşlar Bizden Size" sloganıyla düzenlenecek sanatsal etkinliklere dezavantajlı bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı farkındalık yaratılacak. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü ilk olarak saat 14.00'te Mersin İzem Özel Eğitim Merkezi(İZEM) öğrencileri tarafından "Bizden Size" adlı tiyatro oyunu ve dans gösterisi sahnelenecek. Saat 15.00'te ise Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu "Ulusal Engelsiz Şiir Festivali" yapılacak. Aynı gün saat 16.00'da ise Toros Devlet Hastanesi Merkez Toplum Ruh Sağlığı Müzik Dinletisi ve "Korona" Tiyatro vatandaşlarla buluşacak.Etkinlikler kapsamında son olarak saat 17.00'de Toros Devlet Hastanesi Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Müzik Dinletisi ve "Harikalar Sirki" çocuk oyunu sahnelenecek.

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