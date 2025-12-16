Haberler

Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada; 15 yaşındaki Tunahan öldü, 2 yaralı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 15 yaşındaki Tunahan Gök hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki motosikletin çarpıştığı kazada Tunahan Gök (15) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki minibüsün yanından geçen otomobili sollamak isteyen M.K.Ş. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tunahan Gök yönetimindeki başka bir motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Gök, arkasındaki T.A. (18) ve diğer sürücü M.K.Ş. yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar çağırılan ambulanslarla Nazilli Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Tunahan Gök, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
