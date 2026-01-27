Haberler

Bilecik'te av tüfeğini temizlerken kendisini vuran kişi tedavi altına alındı

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, ruhsatsız av tüfeğini temizleyen 56 yaşındaki S.K. kazara tüfeğin ateş alması sonucu sol omuzundan yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi tedaviye altına alındı.

Batıbelenören köyünde yaşayan S.K. (56), evde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken kazara tetiğe bastı.

Tüfekten çıkan saçmalar S.K'nin sol omuzuna isabet etti.

Yaralanan S.K, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
