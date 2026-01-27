Bilecik'te av tüfeğini temizlerken kendisini vuran kişi tedavi altına alındı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, ruhsatsız av tüfeğini temizleyen 56 yaşındaki S.K. kazara tüfeğin ateş alması sonucu sol omuzundan yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Batıbelenören köyünde yaşayan S.K. (56), evde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken kazara tetiğe bastı.
Tüfekten çıkan saçmalar S.K'nin sol omuzuna isabet etti.
Yaralanan S.K, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel