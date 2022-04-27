Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında arıza nedeniyle seferler durdu
AA - Ömer Olcay - Güncel
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Başkentte, iki yılın ardından 8 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.
Başkentte, iki yılın ardından 8 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında, yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan, 2 yıllık aranın ardından 8 Nisan'da yeniden hizmet vermeye başlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında bugün arıza yaşandı. Ekipler, teleferik hattındaki arızanın tespiti için Şentepe noktasında teknik çalışma başlattı.
Şentepe'de yaşayanların Batıkent-Kızılay metrosuna ulaşımında ring görevi de gören teleferik hattının arızalanmasıyla bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, arıza tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklama yapılacağını bildirdi.
AA / Ömer Olcay - Güncel