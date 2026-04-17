Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, yakını olduğu öğrenilen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Emir D, Çakırlar Mahallesi 2204. Sokak üzerinde H.Ç.Ö'nün silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boynu ve omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emir D, hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan