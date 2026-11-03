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Yenimahalle'de motosikletin çarptığı hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti

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Yenimahalle'de motosikletin çarptığı hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 27 Ekim’de motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralanırken karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve iki kadın taburcu edilirken motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan A.E., karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın sürüklenip, yolda yürüyen iki kadına daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı A.E., ağır yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve diğer iki kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptığı, ardından sürüklenen motosiklet ve kadının diğer iki yayaya çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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