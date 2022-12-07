Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı anlattı

ANKARA (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı anlattı.

Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, olay anını anlattığı videoda, bıçaklı saldırıda bulunan kişinin Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.

Kişinin kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu."