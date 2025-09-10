Haberler

Yenilik Partisi, 2017 Referandumunun İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması nedeniyle 16 Nisan 2017 referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

Parti adına yapılan başvuruyu, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
